Stand: 09.12.2020 09:11 Uhr Laatzen: Vier Verletzte nach Auto-Kollision

Beim einem Zusammenstoß mehrerer Autos sind am Dienstagabend in Laatzen bei Hannover vier Menschen leicht verletzt worden. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Laut Polizei war ein 21-Jähriger beim Fahrstreifenwechsel auf der Hildesheimer Straße zunächst mit einem neben ihm fahrenden Wagen kollidiert und dann gegen ein am Rand abgestelltes Auto geprallt. Alle Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 09.12.2020 | 10:30 Uhr