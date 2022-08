Stand: 19.08.2022 09:02 Uhr Kulturausschuss der Stadt Hannover sagt documenta-Besuch ab

Nach Kritik hat die Stadt Hannover den Besuch der documenta in Kassel abgesagt. Geplant war ein Ausflug des Kulturausschusses zur Kunstschau. Auch wenn es richtig sei, sich mit der Thematik von Antisemitismus in der Kunst auseinanderzusetzen, sei die Reise nicht der geeignete Rahmen dafür, sagte jetzt Hannovers Kulturdezernentin Konstanze Beckedorf. Man nehme wahr, dass die geplante Reise bei vielen Menschen Fragen aufwirft. Deswegen die Absage. Erst am Mittwoch hatten sich Mitglieder des Ausschusses wegen der Fahrt nach Kassel beschwert. Die documenta wird von Antisemitismus-Vorwürfen überschattetet. Mehrere Kunstwerke werden als judenfeindlich kritisiert.

Schlagwörter zu diesem Artikel Ausstellungen