Stand: 07.03.2023 13:03 Uhr Krötenwanderung: Autofahrer sollen Tempo deutlich reduzieren

Da sich viele Amphibien auf den Weg zur Paarung zu Gewässern aufmachen, werden vielerorts in Niedersachsen neben den Landstraßen wieder kleine grüne Schutzzäune aufgestellt. An diesen bleiben die Tiere hängen, bevor sie anschließend von den Freiwilligen über die Straße getragen werden, teilte der NABU in Niedersachsen mit. "Leider können nicht überall entsprechende Schutzzäune aufgestellt werden. In manchen Bereichen mit hohem Amphibienaufkommen findet sich deswegen das Gefahrenzeichen 'Amphibienwanderung', welches davor warnt, dass Tiere die Fahrbahn überqueren", sagte der NABU-Experte Ralf Berkhan. Besonders in der Nacht und den frühen Morgenstunden sollten Autofahrer aufpassen. "Schon bei einer Geschwindigkeit von mehr als 30 Stundenkilometern reicht allein der Druck des Autos aus, um die Tiere tödlich zu verletzen", sagte Florian Scheiba vom NABU in Bremen. Als Vorsichtsmaßnahme wurde an vielen Straßen in Niedersachsen vorübergehend die erlaubte Höchstgeschwindigkeit gesenkt. Einige Gemeinden sperren bestimmte Straßen in der Nacht sogar komplett.

Weitere Informationen Krötenwanderung: Erste Amphibien sind bereits unterwegs Den Höhepunkt erwartet der NABU ab Ende Februar. Autofahrer sollen in entsprechenden Bereichen langsamer fahren. (19.02.2023) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 07.03.2023 | 13:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Tiere