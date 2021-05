Stand: 14.05.2021 16:20 Uhr Krötenwanderung: 35 Ehrenamtliche retten 10.000 Erdkröten

Ehrenamtliche im Landkreis Nienburg haben in diesem Frühjahr rund 10.000 Kröten vor dem Tod im Straßenverkehr gerettet. Nach Angaben einer Sprecherin des Landkreises haben 35 Helferinnen und Helfer Erdkröten, aber auch andere Amphibien wie Molche und Grasfrösche eingesammelt - und dafür gesorgt, dass sie sicher zu ihren Laichgewässern gekommen sind. Die Zäune errichteten der Bauhof und Straßenmeistereien. Ohne die vielen helfenden Hände gehe es aber nicht, so der Landkreis. Für das kommende Jahr werden noch Freiwillige gesucht - vor allem für den Bereich Helzendorf in der Gemeinde Warpe. Die Krötenwanderung dauert von Ende Februar bis Mitte April.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 15.05.2021 | 08:00 Uhr