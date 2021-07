Krisenstab äußert sich zur Corona-Lage in Niedersachsen Stand: 12.07.2021 15:23 Uhr Die Zahl der Erstimpfungen sinkt, der Inzidenzwert steigt. Was bedeutet das im Verlauf der Pandemie? Der Krisenstab informiert am Dienstag. NDR.de zeigt die Pressekonferenz um 13 Uhr im Livestream.

In den vergangenen Tagen sind die Inzidenzwerte in Niedersachsen zuletzt leicht gestiegen. Welche Rolle spielt dabei die Delta-Variante? Und wie schaut es mit der Impfkampagne aus? Diese und weitere Fragen nach erneuten Einschränkungen könnten Thema bei der wöchentlichen Pressekonferenz des Krisenstabs am Dienstag sein.

Niedrigste Schwelle des Stufenplans überschritten

In mehreren Landkreisen in Niedersachsen ist die Inzidenz inzwischen bereits über den Wert von 10 gestiegen. Die niedrigste Schwelle des Stufenplans der gültigen Landesverordnung wurde damit überschritten. Automatische Verschärfungen bedeutet dies aber nicht unbedingt - es gibt eine Härtefall-Regelung. Derweil nimmt die Debatte um zusätzliche Parameter abseits der Inzidenz für Entscheidungen über einschränkende Maßnahmen auch auf Bundesebene weiter Fahrt auf.

