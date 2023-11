Koalitionsbruch in Hannover: OB Onay überrascht von SPD-Entschluss Stand: 27.11.2023 16:08 Uhr Die SPD hat die rot-grüne Koalition im Rat der Stadt Hannover platzen lassen. Oberbürgermeister Onay (Grüne) zeigt sich überrascht. Die Mobilitätswende für die Innenstadt will er trotzdem weiterverfolgen.

In einem Brief habe er heute von der SPD erfahren, dass sie die Koalition mit den Grünen im Stadtrat beenden möchte, sagte Hannovers Oberbürgermeister (OB) Belit Onay am Nachmittag auf einer Pressekonferenz. Aus seiner Sicht sei das "überraschend und ohne Not" geschehen. "Wir haben in vielen Themen gut zusammengearbeitet", sagte Onay. Nur zuletzt habe es Differenzen wegen des Mobilitätskonzeptes für die Innenstadt von Hannover gegeben. Beide Seiten hätten, so Onay, jüngst viele davon aus dem Weg räumen können. Die letzten verbleibenden Brocken seien formale Fragen und Finanzen gewesen.

Onay sieht keine unüberwindbaren Differenzen

"Mir erschließt sich dieser Schritt nicht", sagte Onay zur Aufkündigung des rot-grünen Bündnisses durch die SPD. Die Gespräche in der vergangenen Woche seien zielgerichtet gewesen. Er könne sich nicht erklären, wie es zu dieser Entscheidung vonseiten der SPD gekommen ist. Die Differenzen seien bei Weitem nicht so groß, wie sie teilweise kommuniziert worden seien, so der Oberbürgermeister. Die Aufkündigung des Bündnisses sei für die Stadt keine gute Nachricht, insbesondere nicht in diesen turbulenten, von multiplen Krisen geprägten Zeiten. Onay erklärte aber: "Trübsal blasen ist keine Option, wir werden weiter an den Themen arbeiten und sie voranbringen."

OB hält an Mobilitätswende für Hannovers Innenstadt fest

Die Mobilitätswende für die Innenstadt wird laut Onay nicht begraben. "Wir brauchen eine Antwort für die Mobilität", das werde ihm auch immer wieder rückgespiegelt, so der OB. Es brauche eine Zukunftsbild für Hannover. Diese vorgestellte Vision sei ein Zusammenschluss verschiedenster Ideen und Konzeptionen, insbesondere von Rot und Grün. Insofern werde sehr viel kommen - auch in Einzelprojekten, die schon jetzt konsensfähig seien. Diese werden laut Onay in den kommenden Wochen weiter bearbeitet und vorangebracht.

Onay muss sich wechselnde Mehrheiten suchen

Auf der Plattform X, früher Twitter, rief Onay bereits vor der Pressekonferenz zur Zusammenarbeit auf. "Alle demokratischen Kräfte im Rat sind nun gefragt, pragmatisch und kooperativ zusammenzuwirken", schrieb der Grünen-Politiker. Hannovers Oberbürgermeister sieht eigenen Angaben zufolge keine unüberbrückbare inhaltliche Differenzen. Onay, der im November 2019 als erster grüner Oberbürgermeister in Hannover sein Amt angetreten hatte, muss sich nun wechselnde Mehrheiten im Rat suchen.

SPD kritisiert Onays Mobilitätskonzept für Hannovers Innenstadt

Die SPD hatte am Mittag auf einer Pressekonferenz in Hannover das rot-grüne Bündnis offiziell platzen lassen. Hintergrund sei nicht nur das Mobilitätskonzept für die Innenstadt, sagte Daniel Cord, der Geschäftsführer des SPD-Unterbezirks Region Hannover. Die Zusammenarbeit in der Koalition habe nicht funktioniert. Onay hatte mit seinen Plänen, bis 2030 eine nahezu autofreie Innenstadt zu schaffen, Kritik ausgelöst.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 01.12.2023 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel SPD Grüne