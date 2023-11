Stand: 01.11.2023 22:34 Uhr Klosterkammer Hannover will auf Grundstücken Energie gewinnen

Die Klosterkammer Hannover will auf ihren Grundstücken erneuerbare Energien gewinnen und dadurch langfristig CO2-neutral werden. Dafür steht ihr eine Fläche von 40.000 Hektar zur Verfügung, das entspricht fast der Größe des Bundeslandes Bremen. Alle Flächen würden aktuell dahingehend überprüft, ob sie sich für die Erzeugung von erneuerbaren Energien eignen, erklärte Kammerdirektor Andreas Hesse am Mittwoch. Dafür kämen hauptsächlich Sonnenenergie und Windkraftanlagen infrage, so die Klosterkammer. Dieser Vorgang werde rund ein Jahr in Anspruch nehmen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Windenergie Energiewende Solarenergie