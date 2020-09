Stand: 21.09.2020 12:00 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Klassenzimmer: Tonne schaltet auf Durchzug

Die Frischluft in Schulgebäuden soll nach Ansicht von Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) bei den Schulgesprächen am Montagabend im Kanzleramt eine wichtige Rolle spielen. "Das Thema Lüften auch bei schwierigen Witterungsverhältnissen ist dabei zentral", sagte Tonne im Vorfeld. In Niedersachsen setze man auf eine 20-5-20-Regel: 20 Minuten Unterricht, 5 Minuten Stoßlüften, 20 Minuten Unterricht.

VIDEO: Gedränge in Schulbussen wird zum Problem (3 Min)

Kritik vom Lehrerverband: Untaugliche Fenster

Der Deutsche Lehrerverband hatte bereits mehrfach kritisiert, dass sich nicht in allen Schulen die Fenster weit öffnen ließen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU), SPD-Chefin Saskia Esken und die Kultusminister der Länder wollen am Abend über die Lage an den Schulen und das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie beraten.

Weitere Informationen Überflüssig oder sinnvoll? Corona-Tests für Lehrer Lehrer können sich nun kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Das Angebot kommt unterschiedlich an: Der Städtetag fordert eine Ausweitung, der Landkreistag beklagt die Kosten. mehr

Digitalisierung ebenfalls Thema

Neben Gesprächen über Hygiene- und Infektionsschutz-Maßnahmen soll es auch um die Digitalisierung der Schulen und um die Weiterbildung von Lehrern im Umgang mit digitalen Medien gehen. Präsenzunterricht lasse sich nicht durch Technik oder Fernunterricht zu Hause ersetzen. Es müsse verhindert werden, dass es in Deutschland erneut zu flächendeckenden Schulschließungen kommt, sagte Tonne vor dem Treffen.

Weitere Informationen Niedersachsen und der neue Corona-Alltag Erst Sportfans, dann Partygänger: Das Land plant in Kürze weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen. Derweil verschärft der Landkreis Cloppenburg seine Allgemeinverfügung. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 21.09.2020 | 12:00 Uhr