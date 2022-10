Kirchen feiern erstmals gemeinsames Landeserntedankfest Stand: 02.10.2022 18:25 Uhr Im Bistum Hildesheim ist am Sonntag in der Basilika St. Godehard das achte Landeserntedankfest gefeiert worden. Erstmals wurde das Fest ökumenisch begangen.

Der Hildesheimer katholische Bischof Heiner Wilmer rief zum Erntedankfest zum Maß halten und zum Respekt gegenüber der Schöpfung auf. Die Menschen seien auf der Erde Gast und sollten sich auch so verhalten, sagte Wilmer. "Aktuell benehmen wir uns leider nicht danach. Wir überreizen die planetaren Grenzen, bräuchten hier in Deutschland eigentlich drei Erden, um unsere Ansprüche zu befriedigen." Das Bistum Hildesheim und die Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen hatten gemeinsam zum Landeserntedankfest eingeladen.

AUDIO: Ist das der Dank? Erntedank, Landwirtschaft und die Kirchen (30.09.2022) (35 Min) Ist das der Dank? Erntedank, Landwirtschaft und die Kirchen (30.09.2022) (35 Min)

Otte-Kinast und Hennies sprechen Grußworte

Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) und der Präsident des Landvolkes Niedersachsen, Holger Hennies, sprachen bei der Feier Grußworte. Vertreter und Vertreterinnen von Unternehmen, Verbänden und Organisationen aus der Land- und Ernährungswirtschaft informierten vor der Basilika über ihre Arbeit.

Spende an Tafeln, Gottesdienst-Stream auf Russisch

Auch in vielen anderen Kirchengemeinden in Niedersachsen wurden kleinere Gottesdienste anlässlich des Erntedanks gefeiert. In der Kirche St. Martin in Hannovers Stadtteil Linden etwa ist nach dem Gottesdienst die Dekoration aus Obst und Gemüse an die Tafeln gespendet worden. In Bremen konnten Interessierte den Gottesdienst in der Matthäus-Gemeinde per Livestream auch auf Englisch und Russisch verfolgen. Das Erntedankfest spielte auch im Gärtnereimuseum in Wolfenbüttel eine Rolle. Dort konnten Besucherinnen und Besucher alles über regionale Produkte und deren Anbau erfahren sowie einen Rundgang durch den museumseigenen Kräutergarten machen.

