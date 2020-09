Stand: 23.09.2020 15:13 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Kindesmissbrauch: Angeklagter legt Geständnis ab

Zum Prozessauftakt vor dem Landgericht Hannover hat ein angeklagter Mann am Mittwoch die gegen ihn erhobenen Vorwürfe wegen des sexuellen Missbrauchs von Kindern weitgehend eingeräumt. Er habe in Chats den 10- bis 13-jährigen Mädchen die Identität eines attraktiven Jungen vorgespielt und sich dann bei den persönlichen Treffen als dessen Onkel und Fotograf ausgegeben, sagte der 42-Jährige am Mittwoch. "Das war mein Schema, das war immer gleich", so der Angeklagte. Mindestens acht seiner Opfer soll er vergewaltigt haben. Zuvor hatte es zwischen den Prozessbeteiligten ein Verständigungsgespräch gegeben. Im Falle eines Geständnisses war dem Angeklagten darin eine Freiheitsstrafe von maximal fünf Jahren und neun Monaten zugesagt worden.

14 Taten zwischen 2010 und 2018

Die Staatsanwaltschaft wirft ihm insgesamt 14 Straftaten zwischen 2010 und 2018 vor. Seine Taten soll der Mann in Hannover, Wolfenbüttel, in Sachsen-Anhalt und Brandenburg verübt haben. Laut Anklage waren in der Wohnung des Mannes fast 20.000 Dateien mit Kindesmissbrauchs-Darstellungen gefunden worden, darunter auch Bilder und Videos der Taten. Wegen des Geständnisses müssen die Opfer nicht als Zeuginnen gehört werden. Sechs betroffene junge Frauen hatte die Polizei ermittelt. Die Mädchen hatten die Taten in den Jahren 2010 bis 2013 nicht angezeigt.

Plädoyers und Urteil wahrscheinlich am Donnerstag

Am Donnerstag soll ein psychiatrischer Gutachter gehört werden. Noch am selben Tag sind die Plädoyers und das Urteil geplant. Vor zwei Jahren war der Mann bereits wegen Besitzes und Verbreitung kinderpornographischer Schriften zu einer einjährigen Bewährungsstrafe verurteilt worden.

