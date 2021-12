Stand: 29.12.2021 16:24 Uhr Käßmann gibt Ehrenamt bei Straßenmagazin "Asphalt" ab

Margot Käßmann gibt ihr Ehrenamt als Mitherausgeberin des Straßenmagazins "Asphalt" zum Ende des Jahres ab. Drei Jahre habe sich Käßmann um das Magazin gekümmert, sagte Projektreferent Heiko Deppe vom Diakonischen Werk Hannover am Mittwoch. Die Diakonie ist Hauptgesellschafterin der Zeitschrift. Nachfolgerin wird die frühere Leiterin der Madsack-Wochenblätter, Heike Schmidt. Weitere Botschafter sind der evangelische Stadtsuperintendent Rainer Müller-Brandes und der Kabarettist Matthias Brodowy. "Asphalt" wird von Menschen in prekären Lebenssituationen verkauft, die vom Erlös die Hälfte für sich behalten können. Das 1994 gegründete Magazin erscheint in Hannover und 14 weiteren Städten.

