Stand: 12.08.2020 09:15 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

KVN bündelt Corona-Tests am Flughafen Hannover

Die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN) konzentriert ihre Corona-Tests rund um die Landeshauptstadt Hannover am Airport in Langenhagen. Für das Testzentrum am Flughafen seien nun nicht mehr die Johanniter zuständig, sondern die KVN, wie ein Sprecher mitteilte. Die bisherige Teststation im Ronnenberger Stadtteil Empelde (Region Hannover) werde an den Flughafen verlegt. Für das neue zentrale Testzentrum spreche, dass der Airport gut mit S-Bahn und Auto erreichbar sei, heißt es.

Corona Kompakt: Andrang bei Pflichttest Hallo Niedersachsen - 08.08.2020 19:30 Uhr Alles Rückkehrer aus Risikogebieten müssen sich auf Corona testen lassen - in Hannover waren dies Hunderte Menschen. Außerdem: Niedersächische Kurorte fordern Soforthilfe.







5 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Weitere Informationen Corona-Pflichttest: Viel los am Airport Der erste Tag der Corona-Pflichttests ist am Flughafen Hannover ohne größere Probleme verlaufen, Interessenten standen aber zum Teil Schlange. Auch der FMO sieht sich gut gerüstet. (08.08.2020) mehr Kehrtwende: Corona-Testzentren öffnen wieder Vor wenigen Tagen sind die letzten Corona-Testzentren geschlossen worden - schon öffnen die ersten wieder. Grund für die Kehrtwende ist der mögliche Ansturm von Urlaubsrückkehrern. (04.08.2020) mehr Corona: Niedersachsens Weg durch die Krise Es geht wieder nach oben mit den Corona-Zahlen. Werden die Niedersachsen sorgloser? Vor dem Schulstart stellt sich die Frage, wie dort möglichst sicher unterrichtet werden kann. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 12.08.2020 | 09:30 Uhr