Journalist Rolf Zick wird mit dem Leibniz-Ring geehrt Stand: 20.10.2020 06:30 Uhr Der 99-jährige Rolf Zick bekommt am Dienstag den 23. Leibniz-Ring. Zick sei "unbestechlich, geht den Dingen auf den Grund und fühlt sich immer der Wahrheit verpflichtet", so das Kuratorium.

Der Journalist und Buchautor Rolf Zick ist Ehrenpräsident des Presse Clubs Hannover, den er mitgegründet hat. Der Presse Club verleiht den Leibniz-Ring seit 1997. Zick sei eine Reporterlegende, sein Lebenswerk "nicht nur für Journalisten ein Vorbild", heißt es in der Begründung für die Auszeichnung.

Videos 10 Min "Seit 1962 saß ich 30 Jahre lang im Landtag" Rolf Zick hat seit 1962 aus dem Landtag in Hannover berichtet. (24.07.2014) 10 Min

Mitbegründer der Landespressekonferenz

Zick begann seine Laufbahn als Lokalreporter in Göttingen, dann berichtete er über die Landespolitik in Hannover. Alle niedersächsischen Ministerpräsidenten, einen Bundeskanzler, zwei Bundespräsidenten und die amtierende Präsidentin des Europäischen Parlaments hat Rolf Zick den Angaben zufolge journalistisch begleitet. Zudem begründete er die Landespressekonferenz mit, die Vorbild für die Bundespressekonferenz war. Er gründete zudem einen politischen Pressedienst und war dort Jahrzehnte als Chefredakteur und Herausgeber tätig.

Kritik: NSDAP-Mitgliedschaft verschwiegen?

Rolf Zick wurde nach Angaben des Landes Niedersachsen 1939 direkt nach seinem Abitur in Braunschweig zum Reichsarbeitsdienst eingezogen und bei Kriegsausbruch zur Wehrmacht überstellt. Er war nach Kriegsende in sibirischer Gefangenschaft und wurde dort nach Angaben des Presse Clubs für medizinische Versuche missbraucht. Recht neu sind Erkenntnisse, denen zufolge Zick auch Mitglied der NSDAP war. Seine Wahl als Empfänger des Leibniz-Rings hat deshalb im Vorfeld auch Kritik ausgelöst. Er selbst hatte eine Mitgliedschaft nie erwähnt. Zick bestreitet jedoch, der Partei beigetreten zu sein. Wissentlich sei er kein Mitglied gewesen.

Ring ehrt herausragende Leistungen

Der Leibniz-Ring wird an Persönlichkeiten und Institutionen verliehen, die sich aus Sicht des Presse Clubs durch herausragende Leistungen hervorgetan haben. Mit der Auszeichnung wird an den Universalgelehrten Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) erinnert, der in Hannover als Mathematiker, Politiker und Diplomat wirkte. 2019 erhielt Antje Boetius den Ring. Sie ist Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts in Bremerhaven.

