Stand: 20.10.2019 16:35 Uhr

Infa 2019 zieht wieder mehr Besucher an

In Hannover ist am Sonntag die Verbrauchermesse Infa zu Ende gegangen. 180.000 Besucher waren nach Angaben des Veranstalters in diesem Jahr auf der Messe und damit 2.000 mehr als im Vorjahr. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. "Wir ziehen ein positives Fazit", sagte Sprecher Lars Pennigsdorf. Die Aussteller seien zufrieden gewesen und hätten gute Geschäfte gemacht. Im vergangenen Jahr hatte die Infa einen leichten Rückgang der Besucherzahlen verzeichnet.

Angebote für Kinder und Jugendliche gut angenommen

Neu war in diesem Jahr das sogenannte Ferienfestival. Das ist laut Pennigsdorf gut von den Familien angenommen worden. Kinder und Jugendliche hätten sich in einem mobilen Tonstudio und in Hip-Hop-Workshops ausprobieren können. Besuchermagneten seien zudem die Weihnachtshalle und die Babymesse Infalino gewesen. Die setzte darüber hinaus auf Vielfalt: Trends aus unterschiedlichen Bereichen von Lifestyle über Bauen und Gesundheit bis zu Weihnachten sind zu sehen. Beim "Basar der Nationen" bieten internationale Aussteller ihre Produkte an.

Messe zieht in andere Hallen um

Die Infa ist nach Angaben des Veranstalters die bundesweit größte Einkaufsmesse. Im kommenden Jahr müssen sich Besucher räumlich neu orientieren: Die Infa plant, innerhalb des Messegeländes in andere Hallen zu ziehen.

Infa 2018 Hannover: Infa schließt mit Besucherrückgang In Hannover ist die Verbrauchermesse Infa zu Ende gegangen. Insgesamt kamen laut Veranstalter 178.000 Menschen - 5.000 Gäste weniger als im vergangenen Jahr. Schuld sei das warme Wetter. (22.10.2018) mehr

Archiv 09:56 NDR 1 Niedersachsen Nachrichten aus dem Studio Hannover NDR 1 Niedersachsen Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. Audio (09:56 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 21.10.2019 | 06:30 Uhr