Stand: 15.05.2024 08:50 Uhr Ihme-Zentrum Hannover: Stadt und Land investieren 4,4 Millionen

In den kommenden beiden Jahren soll der dunkle Durchgang im Ihme-Zentrum in Hannover modernisiert werden. Das hat die Stadt mitgeteilt. Geplant werden die Arbeiten bereits seit fünf Jahren, doch es gab immer wieder Verzögerungen. Mittlerweile seien die Baukosten von ursprünglich geplanten drei Millionen Euro auf etwa 4,4 Millionen Euro gestiegen, heißt es von der Stadt Hannover. Sie hat vom Bund bereits Fördermittel in Höhe von zwei Millionen Euro eingeworben. Die übrigen Baukosten will die Landeshauptstadt übernehmen. Das Ihme-Zentrum befindet sich zum Teil in einem desolaten Zustand. Verantwortlich dafür ist unter anderem die Insolvenz einer Tochterfirma des Unternehmers Lars Windhorst.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min