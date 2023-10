Ihme-Zentrum: Insolvenzverfahren gegen Windhorst-Firma Stand: 05.10.2023 17:17 Uhr Das Amtsgericht Hannover hat ein vorläufiges Insolvenzverfahren gegen die Projekt Ihme-Zentrum GmbH eröffnet. Die Sanierung, die unter Besitzer Lars Windhorst stillgestanden hatte, soll so in Gang gebracht werden.

Zuvor hatte die Eigentümergemeinschaft des Ihme-Zentrums in Hannover einen Insolvenzantrag gegen Windhorstgestellt. Diesem hat das Gericht nun stattgegeben. Der Eigentümer der Projekt Ihme-Zentrum GmbH hatte bereits 2019 versprochen, den maroden Komplex in Linden-Mitte durch entsprechende Sanierungen wiederzubeleben. Passiert ist seitdem wenig. Das Tochterunternehmen von Windhorst wurde an einen vorläufigen Insolvenzverwalter übergeben, der jetzt für die Sanierung verantwortlich ist. Die Stadt bewertet das Verfahren nach eigenen Angaben als Chance.

Eigentümergemeinschaft will Umbau unterstützen

Ein wesentlicher Faktor, der die Sanierung weiterhin hinauszögern könnte, ist das Geld. Das muss auch der vorläufige Insolvenzverwalter erstmal auftreiben, nachdem die letzten beiden Großmieter, die Stadtverwaltung und Enercity, aus dem Ihme-Zentrum ausgezogen sind. Hinzu kommen die laufenden monatlichen Betriebs- und Nebenkosten. Die Wohnungseingentümergemeinschaft wolle den Insolvenzverwalter aber so gut es geht unterstützen, wie Sprecher Torsten Jaskulski mitteilte. Wie lange es letztlich dauert, bis das Ihme-Zentrum umgebaut wird, ist unklar.

Weitere Informationen Ihme-Zentrum: Eigentümergemeinschaft gegen Zwangsversteigerung Zuvor hatte die Stadt von ihrem Sonderkündigungsrecht Gebrauch gemacht. Sie verlässt die Büros im maroden Ihme-Zentrum. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 05.10.2023 | 15:00 Uhr