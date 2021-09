Stand: 14.09.2021 08:09 Uhr Igor Levit und Edith Bischof mit Staatspreis ausgezeichnet

Der Pianist Igor Levit und die Unternehmerin Edith Bischof sind bei einem Festakt in der Staatsoper Hannover am Montagabend mit dem Niedersächsischen Staatspreis ausgezeichnet worden. Levit und Bischof teilen sich den mit 35.000 Euro dotierten Preis, der alle zwei Jahre an Persönlichkeiten für ihr herausragendes Wirken verliehen wird. Aufgrund der Corona-Pandemie war die Auszeichnung für das Jahr 2020 verschoben worden. Die Jury begründete die Wahl Levits damit, dass er von Hannover aus seine Weltkarriere als Pianist gestartet habe und der Stadt weiter in besonderer Weise verbunden geblieben sei. Bischof, Gründerin und Geschäftsführerin eines Busunternehmens mit Sitz in Wesendorf (Landkreis Gifhorn), habe herausragende Arbeit bei der Förderung beruflicher Qualifizierung und Weiterbildung geleistet, hieß es von der Jury.

