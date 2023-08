Stand: 19.08.2023 12:27 Uhr Hunderte Strohballen in Brand - langer Einsatz für die Feuerwehr

Im Landkreis Nienburg sind in der Nacht zu Samstag rund 200 Strohballen in Brand geraten, die Löscharbeiten dauerten bis in den Morgen. Laut Feuerwehr befand sich das betroffene Feld im Bereich Stolzenau. Um die Flammen zu löschen, mussten die Strohballen nach und nach auseinandergezogen werden. Dabei stiegen immer wieder Rauchwolken auf. Die Menschen im südlichen Landkreis Nienburg waren deshalb vorübergehend dazu angehalten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Brandursache ist noch unklar. Verletzt wurde niemand.

