Stand: 17.06.2024 15:04 Uhr "L'Amour Toujours": Drei Vorfälle im Landkreis Hildesheim

Der Staatsschutz ermittelt im Landkreis Hildesheim in drei Fällen wegen des Verdachts der Volksverhetzung. Es gehe jedes Mal um rassistische Texte die zum Lied "L'Amour Toujours" von Gigi D'Agostino gegrölt worden sind, so ein Polizeisprecher. Am Freitag riefen zwei Männer auf einer Straße in Nordstemmen die Parolen. Die Tatverdächtigen konnten demnach ermittelt werden, sie schweigen zu den Vorwürfen. Ein weiterer Vorfall ereignete sich am Freitag in Salzdetfurth, dort grölten mehrere Unbekannte zu dem Lied. Auch bei einer privaten Feier im Dorfgemeinschaftshaus im Elzer Ortsteil Wülfingen brüllten zwei Unbekannte den rassistischen Text. Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (05121) 939–115 entgegen.

