Stand: 17.06.2024 10:22 Uhr Stadt Hannover bekommt zwei Millionen Euro für Klimaschutz

Das Geld stammt aus dem KfW-Programm "Natürlicher Klimaschutz in Kommunen". Mit einem Teil des Zuschusses möchte die Stadt über 100 Straßen- und 1.500 einzelne Bäume pflanzen sowie bestehende Anlagen pflegen. Im Zuge des Klimawandels seien die besonders wichtig, sagt Umweltdezernentin Anja Ritschel (Grüne). Ihre Schatten und das verdunstende Wasser würden zu erträglichen Temperaturen in der Stadt beitragen. Der andere Teil des Geldes ist für das Grünflächen-Management bestimmt. Das soll unter anderem Zierrasenflächen in Blühwiesen umwandeln.

