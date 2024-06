Stand: 17.06.2024 11:45 Uhr Unbekannte legen zahlreiche Gullydeckel auf Straßen in Rinteln

In Rinteln haben Unbekannte mehrere Gullydeckel auf die Straßen gelegt. Am frühen Sonntagmorgen seien die ausgehobenen Kanaldeckel auf der Zufahrtsstraße in Fahrtrichtung Todenmann gemeldet worden, teilte die Polizei am Montag mit. In einer Nachbarstraße sei außerdem ein Verkehrssicherheitsspiegel zerstört und dessen Mast ebenfalls auf die Fahrbahn gelegt worden. Einen Kilometer weiter lagen den Angaben zufolge sechs Teile einer Baustellenabsperrung sowie Pflastersteine auf der rechten Fahrbahnseite. Die Beamten ermitteln nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Hinweise zu den Verursachern nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (05751) 9646–0 entgegen.

