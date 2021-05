Stand: 25.05.2021 08:01 Uhr Hoyerhagen: Motorradfahrer stirbt bei Unfall

Im Landkreis Nienburg ist am Montag ein 31-Jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war er mit einer Gruppe von Motorradfahrer auf der Kreisstraße 136 zwischen Hoyerhagen und Duddenhausen unterwegs. In einer Rechtskurve kam der Mann von der Straße ab und kollidierte mit einem Zaun. Er starb noch an der Unfallstelle. Aus Ursache vermutet die Polizei einen Fahrfehler oder überhöhte Geschwindigkeit.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 25.05.2021 | 07:30 Uhr