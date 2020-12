Stand: 03.12.2020 07:39 Uhr Hoher Schaden nach Brand in Einfamilienhaus im Heidekreis

In der Gemeinde Hademstorf (Heidekreis) ist am Mittwochabend ein Einfamilienhaus vollständig abgebrannt. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Die Einsatzkräfte waren nach Angaben der Polizei bis spät in die Nacht damit beschäftigt, die Flammen zu löschen. Die 79 und 82 Jahre alten Bewohner des Hauses konnten sich ins Freie retten, mussten laut Polizei aber medizinisch behandelt werden, weil sie Rauch eingeatmet hatten. Zur Ursache des Brandes konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Den Schaden am Haus schätzen die Beamten auf etwa 300.000 Euro.

