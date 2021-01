Stand: 27.01.2021 15:11 Uhr Hildesheim: Polizei beschlagnahmt Cannabis-Plantage

In der Wohnung eines 52-jährigen Hildesheimers ist am Mittwochmorgen eine Cannabis-Plantage beschlagnahmt worden. Das Außergewöhnliche dabei: Der Mann hatte sich sich zuvor selbst angezeigt, wie die Polizei mitteilte. Bei der Durchsuchung der Mietwohnung entdeckten die Beamten mehrere Anbauzelte samt Zubehör sowie 66 Cannabispflanzen in unterschiedlichen Wachstumsphasen. In einer ersten Einlassung habe der 52-jährige angegeben, sein schlechtes Gewissen erleichtern zu wollen, so die Polizei. Die Pflanzen wurden beschlagnahmt. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Anbaus von Betäubungsmitteln eingeleitet.

