Stand: 15.09.2021 12:01 Uhr Hildesheim: Mahnwache für hungerstreikende Klimaaktivisten

Mitglieder der Initiative „Extinction Rebellion“ wollen am Samstag in der Hildesheimer Innenstadt eine Mahnwache abhalten. Sie wollen damit auf einen Hungerstreik von Klimaschützern in Berlin aufmerksam machen. Die Initiative fordert ein öffentliches Gespräch mit den drei Kanzlerkandidaten zur Bundestagswahl sowie deren Zusage, dass die nächste Bundesregierung einen Bürgerrat für Klimaschutzfragen einberuft. In Berlin sind sechs junge Menschen am 30. August in einen unbefristeten Hungerstreik getreten. Einer der Beteiligten war am Dienstag nach einem Schwächeanfall in ein Krankenhaus gebracht worden.

