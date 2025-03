Hildesheim: Hund beißt Chihuahua eines Siebenjährigen tot Stand: 30.03.2025 10:50 Uhr In Hildesheim hat ein Hund den Chihuahua eines Siebenjährigen angegriffen. Der Junge konnte das Tier nur noch tot nach Hause bringen. Von dem angreifenden Hund fehlt jede Spur - ebenso von seinem Besitzer.

Der sieben Jahre alte Junge ging am Samstagnachmittag mit dem angeleinten Familienhund in einem Wald westlich des Trockenen Kamps spazieren, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Plötzlich sprang ein nicht angeleinter, schwarzer Hund aus dem Gebüsch und griff den Chihuahua an. Der Hund habe sich im Nackenbereich des kleineren Hundes verbissen. Er ließ laut Polizei nach wenigen Augenblicken wieder von dem Chihuahua ab und verschwand im Wald.

Junge hörte Pfeifen aus dem Wald

Der Siebenjährige konnte den Hund nur noch tot nach Hause bringen, hieß es. Er selbst blieb unverletzt, stand laut Polizei aber "bei seiner Schilderung merklich unter dem Eindruck des Geschehnisses". Der Junge gab an, dass er keine Person gesehen habe, zu welcher der Hund gehört haben könnte. Aber er habe aus dem Wald ein Pfeifen gehört. Der schwarze Hund war den Angaben zufolge etwa 50 bis 60 Zentimeter hoch. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer (05121) 93 91 15 zu melden.

