Stand: 05.11.2024 09:04 Uhr Tödliche Attacke auf Spielplatz in Breselenz: Hund beißt Reh

In Breselenz (Landkreis Lüchow-Dannenberg) soll am vergangenen Donnerstag ein Hund ein Reh totgebissen haben. Nach Angaben eines Polizeisprechers ereignete sich der Angriff in der Mittagszeit auf einem Spielplatz. Laut Polizei zeigt ein Video das verwundete Reh, nicht aber den Angriff selbst. Die Elbe-Jeetzel-Zeitung hatte berichtet, das Anwohnende wegen des Videos beunruhigt und in Sorge um ihre Kinder seien. Die Beamten suchen nun nach Zeugen, die Hinweise zu dem Hund und zu seinem Halter oder seinen Haltern geben können. Derzeit werde gegen den oder die unbekannten Halter wegen des Verdachts der Unterlassung und der Jagdwilderei ermittelt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 05.11.2024 | 08:30 Uhr