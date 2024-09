Stand: 02.09.2024 09:19 Uhr Herrenlose Hunde greifen anderen Hund an und verletzen ihn schwer

Zwei herrenlose Hunde haben am Sonntagnachmittag in Rotenburg einen anderen Hund angegriffen und das Tier dabei schwer verletzt. Ein elfjähriges Mädchen war nach Angaben der Polizei mit ihrem Hund zum Gassigehen unterwegs, als das Tier plötzlich von einem Pitbull und einem Mischling attackiert wurde. Der angegriffene Hund wurde dabei so schwer verletzt, dass er in eine Tierklinik gebracht werden musste, teilte die Polizei mit. Das elfjährige Mädchen sei körperlich unverletzt geblieben, so ein Sprecher. Die Halter der anderen Hunde holten ihre Tiere später ab. Die Polizei leitete Strafverfahren gegen sie ein.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 02.09.2024 | 08:30 Uhr