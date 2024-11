Stand: 11.11.2024 16:30 Uhr Haben zwei Hunde einen dritten tot gebissen? Polizei ermittelt

Nach einem Vorfall in Hildesheim, bei dem ein Vierbeiner mutmaßlich von zwei anderen Hunden tot gebissen wurde, ermittelt die Polizei. Wie die Beamten mitteilen, hatte sich die mutmaßliche Attacke bereits Ende Oktober in der Marienburger Straße ereignet. Eine Frau hatte der Polizei gegenüber angegeben, mit ihrem Hund an einer Fußgängerampel entlang gegangen zu sein. Demnach kam sie dort an einem Mann vorbei, der sich gerade zu seinen beiden Hunden hockte. Doch laut ihrer Aussage rissen sich die beiden Tiere plötzlich los und stürzten sich auf den anderen Hund, der später seinen Verletzungen erlag. Der Halter der beiden anderen Hunde hat sich zwischenzeitlich auch bei der Polizei geäußert. Für ihn stelle sich die Situation allerdings anders dar, heißt es von der Polizei. Genauere Angaben macht sie wegen der laufenden Ermittlungen nicht. Derzeit würden auch noch Zeugen befragt, so ein Sprecher.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 08.11.2024 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Tiere Hildesheim