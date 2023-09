Stand: 29.09.2023 17:00 Uhr Heißer September: Barsinghausen knackt siebenmal die 30-Grad-Marke

Der September 2023 war in Deutschland laut vorläufiger Bilanz des Deutschen Wetterdienstes (DWD) der wärmste seit Messbeginnim Jahr 1881. Das Temperaturmittel betrug demnach 17,2 Grad, in Niedersachsen sogar 17,3 Grad. Ausschlaggebend für den Rekord waren viele Sommertage mit mehr als 25 Grad. In Niedersachsen wurden im September mehr heiße Tage verzeichnet als zuvor in den einzelnen Sommermonaten Juni, Juli und August. In Barsinghausen-Hohenbostel (Region Hannover) wurde sogar an sieben Tagen die 30-Grad-Marke überschritten. Mit 43 Litern pro Quadratmeter war Niedersachsen aber das zweitnasseste Bundesland im September.

