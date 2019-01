Stand: 15.01.2019 08:31 Uhr

Hauptbahnhof Hannover: Wieder Störung am Stellwerk

Am Hauptbahnhof in Hannover ist es erneut zu Problemen gekommen. Nach Angaben der Bahn war in der Nacht ein Stellwerk gestört. Fernverkehrszüge hätten bis etwa 4.30 Uhr am Morgen nicht im Hauptbahnhof halten können. Auch im S-Bahn-Verkehr sei es zu Ausfällen gekommen, so ein Sprecher der Bahn. Mittlerweile sei die Störung zwar behoben. Es komme jedoch nach wie vor zu Folgeverspätungen. Erst am Sonntag war ein Stellwerk ausgefallen - eindringendes Wasser in die Stromversorgung hatte den Ausfall verursacht. Der Hauptbahnhof Hannover war mehr als vier Stunden lahm gelegt.

Stellwerksstörung am Hauptbahnhof Hannover. Nach einem erneuten großen Ausfall in Hannover innerhalb kurzer Zeit fordert die Politik nun Konsequenzen. Die Deutsche Bahn ist aufgefordert zu investieren.

Verspätungen auch noch am Montag

Die Störung am Stellwerk dauerte am Sonntag von 15.30 Uhr bis 23.30 Uhr. Dutzende Nah- und Fernverkehrszüge waren von der Panne betroffen. Zwischenzeitlich war der Hauptbahnhof Hannover komplett lahmgelegt. Viele Tausend Reisende mussten teils für Stunden in Zügen oder Bahnstationen ausharren. Auch am Montagmorgen gab es noch vereinzelte Verspätungen infolge der Panne.

Lange Schlagen vor den Info-Schaltern

Der Fernverkehr wurde am Sonntag über Wunstorf und Lehrte umgeleitet. Züge aus dem Norden wurden zurück nach Celle, aus dem Süden nach Laatzen geführt. Regionalbahnen fuhren den Hauptbahnhof nicht mehr an. Vor den Info-Schaltern bildeten sich lange Schlangen.

