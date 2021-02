Stand: 22.02.2021 08:45 Uhr Hat Impfung von Klinik-Geschäftsführern ein Nachspiel?

Die vorzeitige Corona-Impfung der Geschäftsführer des Klinikums Schaumburg könnte ein Nachspiel haben. Die Schaumburger Wähler-Gemeinschaft (WGS) hat den Antrag gestellt, dass der Kreistag dieses Verhalten missbilligt. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Der Landkreis ist mit einem zehnprozentigen Anteil auch Gesellschafter des Klinikums. Deshalb dürfe der Kreis nicht einfach wegschauen, sagte Heinrich Sasse von der WGS. Das Vordrängeln sei ein Skandal. Ähnliche Fälle von vorzeitigen Impfungen von Klinikbeschäftigten, die gar nicht im Kontakt mit Patienten sind, hatte es auch an anderen Kliniken gegeben - zum Beispiel am Klinikum Region Hannover, am Klinikum Peine und im Klinikverbund Aurich-Emden-Norden.

