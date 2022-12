Hannoversche Kinderkliniken in Not: "Wir brauchen jede Hand" Stand: 08.12.2022 15:26 Uhr Kinderkliniken in Hannover fordern nach der akuten Welle von Atemwegsinfekten bei Kindern personelle Entlastungen. Der Appell richte sich vor allem an das Land Niedersachsen und die Krankenkassen.

Eine Möglichkeit zur Entlastung könne sein, die bürokratischen Arbeiten bis zum Frühjahr zu reduzieren. "30 Prozent ihrer Zeit verbringen Pflegekräfte, Ärzte und Ärztinnen am Computer. Angesichts der Notlage in den Intensivstationen müssen wir andere Prioritäten setzen", sagte der Direktor des Zentrums Kinderchirurgie der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH), Benno Ure, am Donnerstag.

Andere Kliniken sollen Personal zur Verfügung zu stellen

Agnes Genewein aus dem Vorstand der Stiftung Hannoversche Kinderheilanstalt appellierte an die anderen Kliniken in der Region, Pflegepersonal kurzfristig zur Verfügung zu stellen. Dabei müsse man auch in Kauf nehmen, dass dadurch andere geplante Eingriffe abgesagt oder verschoben werden. "Unsere Kapazitätsgrenzen sind längst überschritten, wir brauchen jede Hand", so Genewein.

Steffen Krach will für bessere Vernetzung sorgen

Regionspräsident Steffen Krach traf sich mit den Trägern aller Kliniken. Er will dafür sorgen, dass es eine bessere Vernetzung untereinander gibt. "Es kann und darf nicht sein, dass schwerkranke Kinder wieder nach Hause geschickt werden, weil die Kapazitäten erschöpft sind", sagte Krach.

Mehr Kinder mit schweren Atemwegsinfekten

Aktuell erkranken mehr Menschen an Atemwegsinfekten als vor der Corona-Pandemie. Das geht aus dem Wochenbericht des RKI "Aktuelles zu akuten respiratorischen Erkrankungen" vom 24. November hervor. Es kommen demnach mehr Personen - und damit auch mehr Kinder und Kleinkinder - mit schweren akuten Atemwegsinfekten in Kliniken.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 08.12.2022 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Infektion