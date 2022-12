Stand: 07.12.2022 15:10 Uhr Niedersachsen: Ein Drittel der Kita-Kinder krank zu Hause

In Niedersachsen gehen aktuell etwa 30 Prozent der Kinder krankheitsbedingt nicht in die Kita. Insgesamt waren in der vergangenen Woche 6.378 von 21.458 betreuten Kindern wegen Atemwegsinfekten nicht in Krippe oder Kindergarten. Das geht aus dem jüngsten Wochenbericht für akute respiratorische Erkrankungen (ARE-Surveillance) des niedersächsischen Landesgesundheitsamts (NLGA) hervor. "Erfahrungsgemäß beruhigt sich das Infektionsgeschehen etwas in den Weihnachtsferien", sagte der stellvertretende NLGA-Präsident Johannes Dreesman am Mittwoch. Inwieweit es danach zu einer erneuten starken Welle kommen werde, könne noch nicht gesagt werden. In den Jahren vor der Corona-Pandemie hatte der Krankenstand in den Kitas demnach bei maximal 22 Prozent gelegen.

