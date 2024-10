Hannoveraner Miersch soll SPD-Generalsekretär werden Stand: 07.10.2024 19:02 Uhr Der Niedersachse Matthias Miersch soll nach ARD-Informationen Nachfolger des zurückgetretenen SPD-Generalsekretärs Kevin Kühnert werden. Dieser hatte am Vormittag überraschend seinen Rücktritt erklärt.

Bundestags-Fraktionsvize Miersch übernimmt das Amt demnach zunächst kommissarisch. Wie tagesschau.de berichtet, soll die offizielle Wahl bei einem Parteitag im Sommer stattfinden. Miersch gehört zum Führungsgremium der Parlamentarischen Linken in der SPD, sitzt seit 2005 im Deutschen Bundestag und hat ein Direktmandat aus dem Wahlkreis Hannover-Land II. Miersch wurde 1968 in Hannover geboren und gehört seit 1990 der SPD an. Vor seiner Zeit im Bundestag war der 55-Jährige Vorsitzender der SPD-Ratsfraktion Laatzen und stellvertretender Vorsitzender des SPD-Unterbezirkes Hannover-Land. Miersch gehört seit 2013 dem Parteivorstand an und gilt innerhalb der SPD als breit vernetzt.

Kühnert zieht sich aus gesundheitlichen Gründen zurück

Der bisherige SPD-Generalsekretär Kühnert hatte am Montagvormittag überraschend seinen Rückzug erklärt. Als Grund nannte er gesundheitliche Probleme. Nach dpa-Informationen hatten die SPD-Parteichefs Lars Klingbeil und Saskia Esken Miersch als Nachfolger Kühnerts vorgeschlagen. Das Parteipräsidium sei dem Vorschlag der Vorsitzenden einstimmig gefolgt.

Weitere Informationen Kevin Kühnert tritt als SPD-Generalsekretär zurück Der 35-Jährige begründet diesen Schritt in einer schriftlichen Presseerklärung mit gesundheitlichen Problemen. Mehr bei tagesschau.de. extern

Dieses Thema im Programm: Aktuell | 07.10.2024 | 19:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel SPD