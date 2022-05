Yasmin Fahimi zur neuen DGB-Chefin gewählt Stand: 09.05.2022 10:33 Uhr Als erste Frau ist Yasmin Fahimi an die Spitze des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) gewählt worden. Auf dem DGB-Bundeskongress in Berlin stimmten am Morgen 358 der 398 Delegierten für Fahimi.

26 Delegierte votierten gegen die 54-Jährige, zehn enthielten sich. Die aus Hannover stammende Fahimi war die einzige Kandidatin. Ihr Vorgänger, der 66-jährige Reiner Hoffmann, trat aus Altersgründen nicht mehr zur Wiederwahl an. Insgesamt führte er sechs Jahre den Gewerkschaftsbund an. Er bezeichnete seine Nachfolgerin als eine "außerordentlich erfahrene, in den Belangen der Arbeitswelt sehr versierte und gut vernetzte Expertin". Die Nominierung vonseiten des DGB-Vorstands kam in Januar eher überraschend. Turnusgemäß wäre ein Mitglied der Industriegewerkschaft (IG) Metall an der Reihe gewesen, diese hatte aber augenscheinlich keine passende Frau, die für den Posten infrage gekommen wäre.

Ehemalige Generalsekretärin der SPD

Fahimi kann jede Menge politische Erfahrung vorweisen. 2014 war sie auf Bundesebene Generalsekretärin der SPD. Mit dem damaligen Parteichef Sigmar Gabriel klappte die Zusammenarbeit allerdings selten perfekt. Nach nicht einmal zwei Jahren gab sie das Amt wieder ab und wurde Staatssekretärin im Bundesarbeitsministerium.

Fahimi legt Direktmandat nieder

Die studierte Chemikerin gilt als Parteilinke und engagierte sich zu Beginn ihrer politischen Karriere bei den Jusos, der Jugendorganisation der SPD. Sie setzt sich für die Vermögenssteuer und die Entlastung von Menschen mit kleinerem Einkommen ein. Fahimi gestand jüngst, selbst noch nie in ihrem Leben gestreikt zu haben. 2017 wurde sie für den Wahlkreis Hannover-Süd als Abgeordnete in den Deutschen Bundestag gewählt; 2021 verteidigte die gebürtige Hannoveranerin ihr Direktmandat, welches sie "aus Respekt vor der neuen Herausforderung" zeitnah niederlegen möchte.

Jahrzehntelange Gewerkschaftserfahrung

Seit Ende vergangenen Jahres sitzt die 54-Jährige zudem im SPD-Parteivorstand. Seit 1998 ist sie Mitglied bei der IG Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) und kann somit auf jahrzehntelange Gewerkschaftserfahrung zurückblicken. Die IG BCE bezeichnet sie als "eine aktive Gestalterin und Reformerin" und "für den DGB-Vorsitz die richtige Kandidatin zur richtigen Zeit". Sie sei eine Gewerkschafterin mit Herz und Verstand. Michael Vassiliadis, ihr Lebensgefährte, ist Chef der Gewerkschaft.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 09.05.2022 | 11:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Sozialpolitik Gewerkschaften