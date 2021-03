Stand: 02.03.2021 09:37 Uhr Hannover will künftig selbst Wasserstoff produzieren

Im Zuge der Energiewende will die Stadt Hannover in Zukunft vermehrt auf selbst produzierten Wasserstoff setzen. Sie investiert deshalb rund elf Millionen Euro in ein Modellprojekt: Die Mitarbeitenden der Stadtentwässerung sollen den Wasserstoff im Großklärwerk Herrenhausen herstellen. Das Innovative an dem Projekt sei, dass alle Stoffe genutzt werden sollen, die dabei entstehen, teilte die Stadt mit. Der Wasserstoff als Antrieb, zum Beispiel für Busse. Die Abwärme, die entsteht, speist Enercity ins Fernwärmenetz ein, der Sauerstoff soll im Klärwerk benutzt werden. Wenn Land und Bund die erhofften Fördermittel bewilligen, soll die Produktion spätestens 2025 starten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 02.03.2021 | 09:30 Uhr