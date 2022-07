Hitze gefährdet obdachlose Menschen - Hannover hilft Stand: 20.07.2022 17:27 Uhr Sozialarbeiter und Ehrenamtliche verteilen in Hannover seit Montag Erste-Hilfe-Hitzepakete an obdachlose Menschen. Die Helferinnen und Helfer seien im gesamten Stadtgebiet unterwegs.

Die Hilfspakete enthalten unter anderem kostenloses Trinkwasser, Sonnencreme und Kopfbedeckungen. Obdachlose Menschen sollen sich so besser vor der Hitze schützen können. Die Hilfe werde gut angenommen, sagte ein Stadtsprecher am Mittwoch.

Videos 3 Min Hitzewarnung: Niedersachsen ächzt unter der Sonne Menschen, Tiere und die Natur leiden unter der enormen Hitze. Für alle gilt: Sie müssen viel trinken. (19.07.2022) 3 Min

Wassertankstelle, Brunnen und Üstra-Stationen wichtige Anlaufstellen

Die Stadt habe im Zentrum eine Wassertankstelle eingerichtet. Obdachlose Menschen können hier von dienstags bis sonnabends am Nachmittag kostenloses Wasser abholen. Zudem gebe es 19 öffentliche Trinkwasserbrunnen, die gespeist würden. Obdachlose Menschen dürften sich auch derzeit länger in den unterirdischen Bahn-Stationen der Üstra Verkehrsbetriebe aufhalten, um sich abzukühlen und auszuruhen, teilte ein Sprecher mit.

Hitzewarnung für ganz Niedersachsen

In dieser Woche verzeichnet das Land Höchsttemperaturen. Am Dienstag wurde in Barsinghausen-Hohenbostel (Region Hannover) 39,1 Grad gemessen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für Mittwoch eine Hitzewarnung für ganz Niedersachsen ausgesprochen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 20.07.2022 | 14:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Extremwetter