Hannover stellt Häuser für Stadttauben auf

Die Stadt Hannover will mit neuen Taubenhäusern das Leben der Stadttauben verbessern und die Zahl der Vögel eindämmen. In den von Tierschutzvereinen betreuten Taubenschlägen erhalten die Tiere artgerechtes Futter und Brutmöglichkeiten. Außerdem werden die Eier durch Plastik-Attrappen ausgetauscht, damit es nicht so viel Nachwuchs gibt. Eines der neuen Taubenhäuser ist in einem Container in der Nähe des Hauptbahnhofs untergebracht.

