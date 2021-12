Stand: 09.12.2021 09:59 Uhr Hannover plant Late-Night-Impfen in Musikclub

An diesem Wochenende können sich in Hannover Nachtschwärmer gegen das Coronavirus impfen lassen - die Region bietet im Musikclub Capitol ein "Late-Night-Impfen" bis Mitternacht an. Gemeinsam mit dem Arbeiter-Samariter-Bund und den Johannitern läuft die Aktion von Freitag bis Sonntag jeweils ab 17 Uhr. Impfwillige können sich die erste, zweite oder dritte Imfdosis abholen. Dazu gibt es Musik und ein alkoholfreies Getränk. Mit der Aktion sollen vor allem junge Leute erreicht werden, sagte Regionspräsident Steffen Krach (SPD). Weitere Impftermine für Erwachsene und Jugendliche ab zwölf Jahren gibt es am Wochenende in der Region Hannover unter anderem in Ronnenberg, Wunstorf und Langenhagen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 09.12.2021 | 13:30 Uhr