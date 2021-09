Stand: 10.09.2021 19:50 Uhr Hannover hat 92.387 Briefwahlunterlagen herausgegeben

Für die anstehenden Kommunalwahlen haben in Hannover exakt 92.387 Wahlberechtigte Briefwahl beantragt. Dies teilte die Stadt nach Schließung der Briefwahlstellen am Freitagabend mit. Damit haben fast doppelt so viele Personen wie bei den Kommunalwahlen 2016 diese Möglichkeit genutzt, vor fünf Jahren waren es 47.885 Wahlberechtigte. Insgesamt sind in Hannover 398.300 Bürgerinnen und Bürger wahlberechtigt. Die Stadt weist darauf hin, dass die Stimmzettel dem Wahlamt am Sonntag bis spätestens 18 Uhr vorliegen müssen. Personen, denen es nicht möglich sei, den Wahlbrief fristgerecht einzuwerfen, können sich am Sonnabend - möglichst vormittags - an das Wahlamt unter der Telefonnummer (0511) 168-41 101 wenden.

