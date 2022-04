Hannover: Tausende protestieren gegen pro-russischen Autokorso Stand: 10.04.2022 15:53 Uhr In Hannover haben sich am Sonntag rund 600 Personen mit 350 Fahrzeugen an einem pro-russischen Autokorso beteiligt. Ihnen standen laut Polizei mindestens 3.500 Anti-Kriegs-Demonstranten gegenüber.

Laut Polizei wurden im Rahmen des Autokorsos keine Symbole gezeigt, die den Krieg in der Ukraine verherrlichen. Innenminister Boris Pistorius (SPD) hatte zuvor angekündigt, dass die Polizei russische Kriegspropaganda auf deutschen Straßen nicht dulden werde. Auf der Gegendemonstration in der Innenstadt wurden zahlreiche ukrainische Flaggen geschwenkt. Aufgerufen zu der Demo hatte der sogenannte Freundeskreis Hannover.

VIDEO: Werden Russen in Niedersachsen diskriminiert? (02.04.2022) (6 Min)

Freundeskreis: "Hannover zeigt Haltung"

Die Anti-Kriegs-Demonstrierenden versammelten sich auf dem Platz zwischen der Ruine der im Zweiten Weltkrieg zerstörten Aegidienkirche und dem Rathaus. "Hannover zeigt Haltung für eine sofortige Beendigung des Krieges", sagte der Vorsitzende des Freundeskreises, Matthias Görn, im Vorfeld. Die Bürgermeisterin Monica Plate (Grüne) betonte mit Blick auf die Menschenmenge und in Anspielung auf den Autokorso: "Das hier ist Hannover, nicht das, was auf den Straßen fahren wird." Der aus Hannover stammende Bundestagsabgeordnete Sven Kindler (Grüne) twitterte: "Bei der Gegendemo ist es sehr voll, viel mehr als erwartet." Der Autokorso "zur Unterstützung des russischen Angriffskrieges ist eine widerliche Verhöhnung der ukrainischen Opfer", schrieb er.

Verzögerungen bei der Abfahrt

Die Abfahrt des Autokorsos verzögerte sich zunächst, weil die Motorhauben durch aufspannbare Flaggen nicht verdeckt sein durften, wie ein Polizeisprecher sagte. Das sei eine der Auflagen gewesen. Die Beamten nahmen jedes der Autos, die zum Teil mit Familien voll besetzt waren, genau unter die Lupe. Der Korso startete schließlich mit rund 80 Minuten Verspätung im Bereich Linden-Limmer. Er verlief laut Polizei durch die Stadtteile Mitte, Vahrenwald, List, Zoo und Calenberger Neustadt. Eine Privatperson hatte die Versammlung mit dem Motto "Gegen Volksverhetzung, Mobbing und Diskriminierung der russischen Bevölkerung" angemeldet. Die Initiatoren wollen nach eigenen Angaben russischsprachige Menschen in Deutschland und Europa unterstützen. Vor einer Woche hatte ein Autokorso durch Berlin, an dem laut Polizei rund 400 Fahrzeuge teilnahmen, Empörung ausgelöst.

Gegendemonstranten an der Korso-Strecke

Der Autokorso musste auf seiner Tour zeitweilig durch ein Spalier ukrainischer Fahnen fahren. Gegendemonstrierende schwenkten die blau-gelben Flaggen und hielten Schilder in deutscher, russischer und ukrainischer Sprache hoch. Auf ihnen war neben einem durchgestrichenen "Z" unter anderem zu lesen: "Russen, Putin ist auch euer Feind!" Auf Panzern und Uniformen der Russen im Ukraine-Krieg ist häufig ein weißes "Z" zu sehen.

Schilder bei Demo in Osnabrück beschlagnahmt

Auch in Osnabrück gab es am Sonntag eine pro-russische Demonstration. Die Teilnehmenden zogen zu Fuß über den Schlosswall. Die Polizei sprach von rund 220 Menschen. Die Einsatzkräfte beschlagnahmten vor Beginn mehrere Schilder. Nach Angaben eines Polizeisprechers besteht der Verdacht, dass damit der Krieg in der Ukraine verherrlicht werden sollte. Es werde geprüft, ob es sich dabei um Ordnungswidrigkeiten oder gar Straftaten handelt. Es seien die Personalien der jeweiligen Personen aufgenommen worden, so der Sprecher. Die Veranstaltung war als Demonstration gegen Rassismus und Nationalismus angemeldet worden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 10.04.2022 | 16:00 Uhr