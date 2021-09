Stand: 20.09.2021 07:21 Uhr Hannover-Stöcken: 53-Jährige tot in Wohnung entdeckt

Eine 53 Jahre alte Sexarbeiterin ist tot in ihrer Wohnung in Hannover gefunden worden. Ein Nachbar hatte die Frau am Sonntagabend im Stadtteil Stöcken gefesselt auf ihrem Boden liegend entdeckt, wie eine Sprecherin der Polizei sagte. Die Behörde geht von einem Tötungsdelikt aus.

Wohnung auch als Bordell benutzt

Die Spurensicherung habe über Nacht in der Wohnung gearbeitet, sagte die Polizeisprecherin. Die Frau nutzte ihre Wohnung nicht nur privat, sondern auch als Bordell. Weitere Details sind im Laufe des Tages zu erwarten.

