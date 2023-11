"Hannover Shield": Bundeswehr trainiert Schutz von Großstadt Stand: 27.11.2023 02:00 Uhr Ab heute übt die Luftwaffe im Rahmen von "Hannover Shield" erstmals, wie eine Großstadt im Ernstfall verteidigt werden kann. Der Flugverkehr in Langenhagen soll dabei nicht beeinträchtigt werden.

Drei unbewaffnete Eurofighter sollen am Nachmittag auf dem Flughafen landen, sagte Brigadegeneral Frank Gräfe im Vorfeld des einwöchigen Manövers. Kernübungstage seien am Dienstag und Mittwoch, dann sollen die Kampfflugzeuge insgesamt achtmal starten und landen, so Gräfe. Die Jets gehören den Angaben zufolge zum Taktischen Luftwaffengeschwader 71 "Richthofen" in Wittmund. Morgens und mittags werden die Kampfflugzeuge jeweils in Zweierformation vom Flughafen in Langenhagen aus in Richtung Nordsee starten. Dass die Flugzeuge dort anstatt über der Landeshauptstadt trainieren, erklärte Gräfe damit, dass sie in den Übungslufträumen über der Nordsee deutlich tiefer fliegen können. Ziel der Übung sei der Schutz der Bevölkerung aus der Luft, um eine Gefahr, etwa in Form einer Drohne oder eines Marschflugkörpers, möglichst schnell erkennen und abfangen zu können. Im echten Krisenfall können die Luftstreitkräfte laut Gräfe innerhalb weniger Stunden mobilisiert werden.

Flughafen stellt Infrastruktur zur Verfügung

Der Flughafen Hannover spiele bei diesem Manöver eine besondere Rolle, um den Schutz "einer deutschen Großstadt beziehungsweise eines Bevölkerungszentrums" zu trainieren, sagte Brigadegeneral Gräfe. Zum ersten Mal werde über einen längeren Zeitraum die komplette Infrastruktur eines Zivilflughafens für ein Übungsmanöver der Luftwaffe genutzt. So sollen etwa Stromversorgung, Elektronik, Geräte wie Gabelstapler und eine Unterkunft für die Flugmannschaft vom Flughafen und der Feuerwehr bereitgestellt werden. Sowohl das Bodenpersonal als auch die Feuerwehr und der Tower könnten so auf den Ernstfall vorbereitet werden, sagte Gräfe. Am Donnerstag sollen die drei Eurofighter dann wieder zurück nach Rostock-Lage überführt werden, wo die Alarmrotte derzeit aufgrund der Sanierung des Militärflughafens in Wittmund stationiert ist.

Landeplatz in Hannover dient als Ausweichflughafen

Der Flughafen Hannover sei deshalb für die Übung ausgewählt worden, weil die Luftwaffe ihn jederzeit als Ausweichflughafen nutzen könne, sagte Gräfe. Unter anderem, weil er rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr geöffnet sei. Die Übung werde allerdings nur tagsüber stattfinden, so Gräfe. Generell brauche jedes militärische Flugzeug, das in die Luft geht, einen Ausweichflugplatz, falls die Landung am eigentlichen Zielflughafen nicht möglich sei, beispielsweise wegen des Wetters, erklärte Gräfe. Früher habe es genug Militärflughäfen gegeben, auf die man hätte ausweichen können, das sei inzwischen anders. Deshalb werden mittlerweile auch zivile Flughäfen als Ausweichmöglichkeiten genutzt, wie Gräfe sagte.

Flugverkehr nicht beeinträchtigt

"Wir sehen es als staatsbürgerliche Pflicht, die Bundeswehr zu unterstützen", sagte der Flughafen-Geschäftsführer Martin Roll in der Landespressekonferenz. Für Fluggäste am Flughafen in Langenhagen bedeute die Übung "keinerlei Einschränkungen". In der Region Hannover werde von dem Flugmanöver zudem kaum etwas zu hören sein: Da die Eurofighter keine Alarmstarts durchführen, sei auch kein Überschallknall zu hören, sagte Gräfe.

Die Verteidigung Deutschlands sicherstellen

Mit dem Luftwaffenmanöver knüpft die Bundeswehr an die im Sommer beschlossene Nationale Sicherheitsstrategie an. Kernauftrag der Streitkräfte ist demnach die Landes- und Bündnisverteidigung. Im Rahmen des Großmanövers "Air Defender" hatten im Juni 25 Nationen über Europa gemeinsame Luftoperationen trainiert, wobei es auch über Hannover laut geworden war. Anfang November hatten Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) und Carsten Breuer, Generalinspekteur der Bundeswehr, die neuen Richtlinien zur Umsetzung dieses Vorhabens vorgestellt. "Wir müssen Rückgrat der Abschreckung und kollektiven Verteidigung in Europa sein", sagte Pistorius. Ein Aspekt in dem Grundsatzpapier, das als "Kompass für die Bundeswehr" dient, ist die Zusammenarbeit der Luftwaffe mit zivilen Infrastruktur-Einrichtungen. Dies sei auch ein zentraler Baustein der geplanten Übung, so die Bundeswehr.

