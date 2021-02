Stand: 04.02.2021 09:40 Uhr Hannover Rück mit Gewinneinbruch im Corona-Jahr

Der weltweit drittgrößte Rückversicherer Hannover Rück hat den wegen der Corona-Krise erwarteten Gewinneinbruch 2020 gedämpft. Der Nettogewinn ging nach vorläufigen Zahlen um 31 Prozent auf 883 Millionen Euro zurück, wie das Unternehmen am Donnerstag in Hannover mitteilte. Vorstandschef Jean-Jacques Henchoz sprach von einem "äußerst robusten Ergebnis". Für das laufende Jahr peilt die Talanx-Tochter wieder einen Milliardengewinn an.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 04.02.2021 | 10:30 Uhr