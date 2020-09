Stand: 21.09.2020 10:30 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Hannover: Polizei sucht Serienräuber

Die Polizei in Hannover fahndet nach einem Mann, der zwei Raubversuche und einen Diebstahl innerhalb von nur 15 Tagen begangen haben soll. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Der Unbekannte hatte laut Polizei zunächst in der Nordstadt in der geöffneten Kasse eines Supermarktes nach Geld gegriffen und war anschließend geflohen. Kurz darauf bedrohte er in einem weiteren Supermarkt eine Mitarbeiterin mit einem Messer, zog aber ohne Beute davon. Anschließend überfiel er mit der Waffe einen Kiosk, lief jedoch erneut ohne Beute davon.

