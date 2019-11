Stand: 10.11.2019 20:02 Uhr

Hannover: Onay wird neuer Oberbürgermeister

Alle Wahlbezirke sind ausgezählt - der Sieger der Oberbürgermeister-Stichwahl steht fest: Belit Onay (Grüne) wird mit 52,9 Prozent der Wählerstimmen neuer Chef der Verwaltung in der Landeshauptstadt. Sein CDU-Kandidat Eckhard Scholz (parteilos) unterliegt mit 47,1 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bis 17 Uhr bei 40,0 Prozent, wie die Stadt mitteilte. Im ersten Wahlgang vor zwei Wochen waren es zum gleichen Zeitpunkt 44,9 Prozent. Bei vergangenen Stichwahlen in Hannover habe die Beteiligung stets deutlich unter der des ersten Wahlgangs gelegen. Rund 402.000 Einwohner waren wahlberechtigt, darunter auch 16- und 17-Jährige. Insgesamt erreichte die Wahlbeteiligung im ersten Durchgang am 27. Oktober 46,5 Prozent.

Belit Onay: "Möchte diese Stadt zusammenführen" 10.11.2019 19:30 Uhr Belit Onay (Grüne) hat sich nach der Wahl zum Oberbürgermeister Hannovers bei den Wählern bedankt. Er wolle Politik für alle Menschen machen, sagte er auf der Treppe im Neuen Rathaus.







3 bei 2 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Kopf-an-Kopf-Rennen beim ersten Wahlgang

Mit jeweils 32,2 Prozent der Stimmen zogen Scholz und Onay nach dem ersten Wahlgang am 27. Oktober in die Stichwahl ein. Mit 50 Stimmen mehr für den Grünen-Politiker war das schon ein sehr äußert knappes Ergebnis. Bei diesem ersten Wahlgang erlitt die SPD eine deutliche Wahlniederlage. Mit nur 23,5 Prozent endete für den Kandidaten Marc Hansmann das Rennen um das Amt im Neuen Rathaus.

Porträt "Keine One-Man-Show": Das ist Belit Onay Hannovers neuer Oberbürgermeister heißt Belit Onay. Der Grünen-Politiker führt künftig die Geschicke im Rathaus. Eines seiner Ziele: "Der Autoverkehr muss zurückgedrängt werden." mehr

Entscheidend für die Stichwahl ist die Entscheidung der anderen Wähler. So mühten sich beiden Kandidaten in den vergangenen Wochen um die Wähler der SPD. Die Partei ließ sich Zeit, ihren Wählern einen der beiden Stichwahl-Kandidaten zu empfehlen. Schließlich sprach sie ihre Empfehlung Onay aus.

SPD-Wähler - Zünglein an der Waage

Vor der Stichwahl hatten 72 Prozent der SPD-Wähler angegeben, dem 38-jährigen Onay ihre Stimme zu geben. Das hatte eine Forsa-Umfrage im Auftrag der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" (HAZ) ergeben. Auch insgesamt sah die Umfrage den Grünen mit 56 Prozent der Stimmen vor Scholz mit 44 Prozent. Allerdings: Berücksichtigt wurden laut HAZ nur Aussagen von Befragten, die bereits eine Wahlentscheidung getroffen hatten.

Hintergrund Oberster Verwalter: Die Aufgaben des OB Der Oberbürgermeister, den Hannover neu wählt, ist Leiter der Stadtverwaltung. NDR.de erklärt, welche Rolle der OB in der Stadt spielt und welche Aufgaben er hat. mehr Alles zur OB-Wahl 2019 in Hannover Eine historische Wahl: Hannover hat sich entschieden und macht Belit Onay zum neuen Oberbürgermeister der Landeshauptstadt. Alle Informationen zur Wahl gibt es hier. mehr

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 10.11.2019 | 19:30 Uhr