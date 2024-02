Hannover: Oberbürgermeister Onay will höhere SUV-Parkgebühren Stand: 04.02.2024 18:47 Uhr Parken mit großen Sportgeländewagen (SUV) soll teurer werden - dafür plädiert Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne). Vorbild ist Paris, dort gibt es zu dem Thema einen Bürgerentscheid.

"Der Trend zu immer mehr und immer größeren und schwereren Autos hält an", sagte der Politiker dem "Tagesspiegel". Deshalb habe er große Sympathien für gestaffelte Preise, die sich an der Länge der Fahrzeuge orientieren. Onay verwies dabei auf Paris. In der französischen Hauptstadt dürfen die Bürgerinnen und Bürger am Sonntag entscheiden, ob die Parkgebühren für SUV verdreifacht werden sollen. "Der Volksentscheid zeigt einmal mehr, dass die Debatte um den knappen öffentlichen Raum und eine angemessenere Bepreisung fürs Parken geführt werden muss", sagte Onay.

Hannover sucht eine rechtssichere Lösung

Es sei richtig, dass man die in Paris geplanten Maßnahmen nicht eins zu eins übernehmen könne, sagte Onay in einem Interview mit dem NDR. Man habe deshalb ein Verkehrsplanungsbüro gebeten, Vorschläge zu einer gesetzeskonformen Klassifizierung von Fahrzeugen zu machen. Wie eine konkrete Bepreisung aussehen könne, das wolle man sich rechtssicher aufzeigen lassen. Es gehe dabei ausdrücklich auch um die Preise für das Anwohnerparken. Das Bundesverwaltungsgericht hatte in einem Urteil eine Gebührensatzung für Anwohnerparken in der Stadt Freiburg wegen eines Rechtsfehlers für ungültig erklärt. Hameln hatte daraufhin seine neue Gebührenstaffelung zurückziehen müssen.

Auch DUH und Deutscher Städtetag fordern höhere Gebühren

Onay sagte, er sei sehr gespannt, was bei dem Entscheid in Paris herauskomme. Dort könnten die Gebühren verdreifacht werden: Eine Stunde Parken würde im Zentrum dann 18 Euro statt üblicherweise sechs Euro kosten, in den Außenbezirken zwölf statt vier Euro. Auch die Deutsche Umwelthilfe (DUH) und der Deutsche Städtetag fordern, Parken für große und schwere Autos im öffentlichen Raum teurer zu machen. "Diese Monster-SUV blockieren zunehmend Gehwege und Grünflächen und gefährden Menschen, die zu Fuß oder auf dem Rad unterwegs sind. Dem Größenwahn bei SUV muss Einhalt geboten werden", hieß es von DUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch.

