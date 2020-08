Stand: 22.08.2020 12:29 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Hannover: Neuer Stadtteil Kronsrode entsteht

In Hannover entsteht östlich des früheren Expogeländes in den kommenden Jahren ein komplett neuer Stadtteil: Kronsrode Mitte. Wo jetzt noch Vögel zwitschern, sollen bald 8.000 Menschen leben, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. In direkter Nachbarschaft zur Stadtbahn-Endhaltestelle Messe/Ost werden insgesamt 3.500 Wohnungen gebaut, dazu Geschäfte, eine Grundschule und eine Kindertagesstätte. Auch Grünflächen sollen angelegt werden. Am Freitag hat Stadtbaudezernent Uwe Bodemann den ersten Spatenstich gesetzt. Im Herbst 2022 sollen die ersten Häuser fertig sein. Die ersten größeren Bauprojekte übernehmen die kommunalen Wohnbauunternehmen Hanova und KSG Hannover. Sie haben vereinbart, einen Mietpreis deutlich unter dem aktuellen Durchschnitt von rund 10 Euro pro Quadratmeter zu verlangen.

