Stand: 18.03.2021 16:22 Uhr Hannover-Misburg: Technischer Defekt ist Ursache für Brand

Der Brand einer Lagerhalle in Hannover-Misburg ist durch einen technischen Defekt an der Deckenbeleuchtung ausgelöst worden. Das hat die Polizei am Donnerstag mitgeteilt. Der Schaden wird auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt. Das Feuer war am Mittwochabend in der Halle eines Sandstrahl- und Lackierbetriebs ausgebrochen. Aufgrund der starken Hitze wurden Stahlträger so stark beschädigt, dass sie sich verbogen und die Halle einzustürzen drohte. Verletzt wurde niemand. Die unmittelbar angrenzende Bahnstrecke musste wegen der starken Rauchentwicklung für rund zwei Stunden gesperrt werden.

VIDEO: Lackierbetrieb in Hannover-Misburg steht in Flammen (1 Min)

